بالصور.. امرأة تايلاندية تعاني من ورم في الوجه وترفض إزالته

متابعات(صدى):

خشيت امرأة تايلاندية تبلغ من العمر 63 عام تدعى يانج بونمي، من إجراء عملية جراحية لإزالة ورم في وجهها فتهدل جلد وجهها وتحولت إلى ما يشبه المسخ، وكانت تعاني المرأة من مرض الورم العصبي الليفي منذ طفولتها وهو مرض نادر ويتسبب في تورم الأنسجة العصبية التي تقوم بتشكيل جلد الوجه .

وقد حاول الأطباء إجراء عملية جراحية لها لاستئصال الورم الذي تسبب في تهدل الأنف والعينين ولكنها رفضت خوفا من أن تموت أثناء إجراء العملية.

يذكر أن بونمي تبيع الزهور بأحد شوارع تايلاند ولم تعد ترى بسبب تراكم الجلد على عينيها وقد لها الكثير مكن الأطباء المساعدة وحاولا إقناعها لتوافق على إجراء العملية ولكنها مستمرة في الرفض.