بالفيديو.. حوار نادر للقصيبي عن مستقبل الموارد الضخمة الغير مستغلة

عادل الحربي(صدى):

تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، يوثق لحظات نادرة للدكتور غازي القصيبي، رحمه الله، وما يتميز به من اتساع أفق ونظرة تطلعية للمستقبل ، خلال لقاء له مع إحدى القنوات التليفزيونية الأجنبية، يجيب فيه عن استفتسارات حول مستقبل الموارد الضخمة في السعودية إن لم يتم استغلالها، وما الذى يعنيه التطور بالنسبة للمواطن العادي.

وظهر القصيبي في المقطع، يجيب عن هذين السؤالين باللغة الإنجليزية قائلًا، ” بالنسبة للمواطن العادي، التطور لا يعني هذه الأشياء، التطور يعني حصول المواطن على منزل لم يكن لديه من قبل، مدرسة لأطفاله، عيادة طبية، طريق يربط قريته بالعالم الخارجي، جهاز تلفاز وراديو ” .

وتابع: ” هنا لدينا حالة من وجود موارد ضخمة، متوافرة لفترة محدودة من الزمن؛ لكنها ستنتهي يومًا ما، مثل الجني والأمنيات الثلاث، لو ضيعت هذه الأمنيات فستعود من حيث بدأت “.

وتم تسجيل لقاء القصيبي، قبل 40 عامًا، ليعود إلينا من أدراج الماضي الجميل، ويبرز مدي أنه وزير ذو رؤية وحكمة، واتطلاع، وأفق واسع.