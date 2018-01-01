بالفيديو .. حفلة زواج شابين مثليين في العرضيات

سعيد الحارثي(صدى):

تجري الجهات الأمنية في مركز شرطة العرضية الشمالية بمحافظة العرضيات التابعة لمنطقة مكة المكرمة، تحقيقاً موسعاً مع عدد من الشبان أقاموا حفلاً لزواج شابين مثليين.

وأوضحت مصادر خاصة لـ ” صدى ” أن الحفلة التي وثقتها مقاطع فيديو عديدة أقيمت في استراحة بمركز قنونا في وقت متأخر نهاية الأسبوع المنصرم.

وأضافت أن الجهات الأمنية تلقت بلاغاً بالواقعة، وعلى الفور داهمت الاستراحة وألقت القبض على كل من كان داخلها، مشيرة أنه يجرى التحقيق معهم تمهيداً لإحالتهم للنيابة العامة.

وكانت مقاطع فيديو التي حصلت عليها صدى أظهرت الشبان داخل الاستراحة وهم يرقصون على انغام الموسيقى، في حين تزين الشابان المثليين بالزينة وسط أجواء احتفالية من نظرائهم الحاضرين.