بالفيديو .. حفلة زواج شابين مثليين في العرضيات
تجري الجهات الأمنية في مركز شرطة العرضية الشمالية بمحافظة العرضيات التابعة لمنطقة مكة المكرمة، تحقيقاً موسعاً مع عدد من الشبان أقاموا حفلاً لزواج شابين مثليين.
وأوضحت مصادر خاصة لـ ” صدى ” أن الحفلة التي وثقتها مقاطع فيديو عديدة أقيمت في استراحة بمركز قنونا في وقت متأخر نهاية الأسبوع المنصرم.
وأضافت أن الجهات الأمنية تلقت بلاغاً بالواقعة، وعلى الفور داهمت الاستراحة وألقت القبض على كل من كان داخلها، مشيرة أنه يجرى التحقيق معهم تمهيداً لإحالتهم للنيابة العامة.
وكانت مقاطع فيديو التي حصلت عليها صدى أظهرت الشبان داخل الاستراحة وهم يرقصون على انغام الموسيقى، في حين تزين الشابان المثليين بالزينة وسط أجواء احتفالية من نظرائهم الحاضرين.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24798 ] نشر منذ 3 ساعات
لاحول ولاقوةالا باالله العظيم🤔
حفيدة الفاروق عمررضي الله عنه[ عدد التعليقات: 108 ] نشر منذ 3 ساعات
أصلحنا مابيننا وبين الله فأصلح الله حال الرعيه.
hala[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 3 ساعات
اللهم سلم سلم نسأل الله السلامة والعافية
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 358 ] نشر منذ 3 ساعات
بلغ الفحش ان يكون الشذوذ علانية…؟
ويا من تحلل الغناء والطرب ..هذا قدره
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1944 ] نشر منذ 3 ساعات
ربنا لاتواخذنا بما فعل السفهاء منا..
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 358 ] نشر منذ 3 ساعات
المعاريس والضيوف ..كلهم شواذ..
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5973 ] نشر منذ 3 ساعات
اش
💄أم محمد👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6304 ] نشر منذ 3 ساعات
الفيديو ما فيه شيء لكن اذا الكلام صحيح انهم شواذ فهذا شيء متوقع الشباب غارق بالمحرمات وكبائر الذنوب ويجاهر بالشيء هذا وكل شوي طالع لنا شباب يجاهر بذنوبه بالمواقع ولكن الجهات المسؤولة ما تقصر أتمنى يطبقون الحد الشرعي فيهم ويقولون ليش الناس ما ترضى تزوجهم والله من الفضائح والبلاوي اللي يسوونها شباب هالوقت
برق[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 3 ساعات
حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. نسأل الله السلامة والعافية
الدسك22[ عدد التعليقات: 287 ] نشر منذ 3 ساعات
هذا فعل قوم لوط
اعوذبالله من فعلهم
خلاص انعدمت النساء
نزعت الغيرة والرجولة
تأتون الذكران وتسيحون النساء
حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11717 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياااااربي لك الحمد على الفطره السويه 😥
اللحين كيف رجال ينجذب ويحب رجل مثله
وكيف امراءه تنجذب وتحب امراءه مثلها
اكيد هناك خلل عضوي ما فيهم ؟؟؟ الله يشفيهم ويهديهم ولايبتلينا 😥
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.بس كان نفسي اشوف الصور 😁 العروس وين؟؟ والعريس وين ؟؟🤗
درة البسامي[ عدد التعليقات: 1191 ] نشر منذ 2 ساعتين
استغفر الله العظيم..
نعوذ بالله من حالهم…
هذا انتكاس للفطرة…
رااايق[ عدد التعليقات: 3275 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولا قوة إلا بالله **
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هذا كله سببه البعد عن دين الله * وعدم الخوف من الله * سبحانه وتعالى *
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ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ,,
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حسبنا الله ونعم الوكيل * حسبنا الله ونعم الوكيل * حسبنا الله ونعم الوكيل ***
ولد المدينه[ عدد التعليقات: 188 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولا قوة الا بل الله ……. هل وصلت هذه الحاجات بلدنا
بنت النور[ عدد التعليقات: 523 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولاقوه الا بالله اختي بنت الطيار ترى شكلهم نفس بعض ماتقدرين تفرقين بينهم اللهم واحد منعم نفسه شوي الله يقرفهم ويقطعهم ويمحيهم من الارض يارب احفطنا وبعد عنا البلاء
jamalco[ عدد التعليقات: 5777 ] نشر منذ 1 ساعة
مقتدون بقدوتهم قردوغان تركيا داعي لزواج المثللين ومرحب به ومحتفل بيه وياه قرداوي الدوحه زعيم الإخوان الإرهابيين أخزاهم الله خكايره آخر زمن لهم السيف الأملح دوى لهم عليهم من الله مايستحقون
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6667 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولاقوه الا بلله الله لايبلانا
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40891 ] نشر منذ 1 ساعة
انا مافتحت المقطع ولا ابي افتحه ,,
,, ولا اقول الا سحقهم الله ومحقهم عن جاهد الارض ,,
,, ربنا لاتؤاخذنا بما يفعل السفهاء منا ,, آمين ,,
محمد الشهري[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 1 ساعة
ربي تهدينا الى بصيرتك ولا تفضحنا فى الدنيا وتستر العيب يا الله ياخواني والله العظيم انها طامة كبرى كيف وهل يعقل وهل يتصورة عقل وأين هذا الغريزة والفطرة ونفس والإقبال على مثل هذا العمل الذي تهتز له السماوات والله لاحول ولا قوة إلا بالله انا اشوف وهذا وجهة نظرا انه اول يكشف عن قواهم العقلية وثم بعدها يحدد العقاب لا اله إله الله محمد رسول الله
برق[ عدد التعليقات: 11385 ] نشر منذ 1 ساعة
انا لله وانا اليه راجعون
هذولا هم اللي بيخسوفون فينا الارض
وهم اللي وقفوا عنا المطر
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وانت ياللي ماخذ اسمي ! وش تحس فيه يالاجودي
الحربي[ عدد التعليقات: 441 ] نشر منذ 1 ساعة
بسم الله الرحمن الرحيم
الصراحة راحة ، لعنكم الله وأخزاكم في الدنيا والآخرة ، أطالب وبصوت عالٍ تطبيق وتنفيذ أمر الله – عز وجل
وذلك بجمع جميع من يمارسون فاحشة اللواط – عليهم لعنة الله ، ورميهم من أعلى شاهق (( رميهم من
فوق مبنى عالي الإرتفاع جداً جداً ليسقطوا على الأرض مباشرةً ويخروا صرعى ويجب التأكد من موتهم بنسبة
100 % ودفنهم في مقابر أسيادهم العبيد أمريكا الكافرة الفاجرة والغرب عبدة الجنس والأبقار 🐄🐄
يجب قتلهم تنفيذاً لأوامر الله – عز وجل ، قال الله تعالى :(( وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ . إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ . فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ . وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ) الأعراف/80- 84 .
وقال سبحانه 🙁 ( لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ . فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ . فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ . إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ ) الحجر/72- 76 .
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ ) ) .
مع وافر المحبة .
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 1980 ] نشر منذ 58 دقيقة
هذجزاءهم شرعا أما الحرق بالنار او ان يرمون من أعلى نقطة ارتفاع ولتكن مثلا قمم جبال السوده ثم يتبعون بالرجم بالحجاره هذا هو عقاب اللوطيه في الإسلام واكيد هم كذلك والا لم يقدموا مثل هكذا احتفال
ابو خالد[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 56 دقيقة
اعوذ بالله لا حول ولا قوة الا بالله
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22711 ] نشر منذ 51 دقيقة
بنتك يابي ياذا العلم. المخزي وبعد. المحافظه. تتلع لمكه الله لايسخط علينا وش فيهم ماعندهم ذرة عقل
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22711 ] نشر منذ 49 دقيقة
حق من شبهم باستراحتهم ومعهم صاحب الاستراحه
jamalco[ عدد التعليقات: 5777 ] نشر منذ 46 دقيقة
دام قردوغان تركيا قدوتهم سن سنه سيئه فعليه وزرها ووزر من عمل بها أخزاهم الله وأذلهم
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24798 ] نشر منذ 24 دقيقة
سبق وطالبت بأدراج الأستراحات فنظام شموس
لما تحتويه هذي الأستراحات من بعض الأمور السلبية
ولجوء الأرهابيين لها
وتمت مخاطبة أهل الأستراحات فمنطقة مكه
لكني أتمنى تعميم هذا الشي
على جميع أستراحات المملكة.
الروقي[ عدد التعليقات: 244 ] نشر منذ 17 دقيقة
مخانيث متجمعة