مسؤول ليبي: سياسية إيطاليا الغير إنسانية معنا سترتد عليها قريبا

طرابلس(صدى):

أدان أحمد قذاف الدم المسؤول الليبي السابق، تعامل الحكومة الإيطالية مع بلاده، قائلًا: الحكومة الإيطالية مستمرة في معاملة بلادنا على أنها لا تزال مستعمرة لهم سياساتها غير الإنسانية سترتد عليها قريباً إنهم يعرفون أسماء وأماكن مهربي البشر .

وقال خلال تصريحات له : بدل مساعدة السلطات الليبية في محاربتهم يدفعون لهم لإبقاء المهاجرين هنا وبيعهم كعبيد وإغلاق الساحل الليبي كل هذا سيخلف مشاعر عدائية .

وأضاف : لم ننسَ بعد دفعها 25 مليون يورو لمليشيات تنظيم القاعدة بالجنوب مقابل الإفراج عن مخطوفين من رعاياها وتأمين خط الغاز المتوجه إليها.

وعبر عن غضبه من كون بلاده أصبحت مرتعاً ليس فقط لمختلف مخابرات الدول الغربية وإنما أيضاً لاختراقها من قبل عصابات الجريمة المنظمة سواء تجارة البشر أو أعضائهم، فضلاً عن المخدرات والسلاح.