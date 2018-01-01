باكستان تسلم الهند قائمة السجناء الهنود المحتجزين لديها

إسلام آباد(صدى):

تبادلت باكستان والهند قوائم السجناء المدنيين المسجونين لدي بعضهما البعض وفقاً للاتفاقية المبرمة بينهما لتبادل قوائم السجناء بعد كل ستة أشهر من السنة الميلادية.

وأوضح بيان صادر عن الخارجية الباكستانية، أن تبادل قوائم السجناء جرى عبر القنوات الدبلوماسية، حيث قامت وزارة الخارجية الباكستانية بتسليم السفارة الهندية في إسلام آباد قائمة تشمل أسماء 457 سجيناً هندياً مودعين في السجون الباكستانية.

وأشار البيان إلى أن عملية تبادل قوائم أسماء السجناء بين إسلام آباد ونيودلهي تتم مرتين في كل عام بموجب اتفاق الوصول القنصلي للسجناء الموقع في عام 2008 حيث يتم تبادلها في الأول من يناير وفي الأول يوليو من كل عام.