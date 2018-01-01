زواج جماعي في ليلة رأس السنة بإندونيسيا

جاكرتا(صدى):

اجتمع 900 رجل وامرأة إندونيسيين بخيمة كبيرة مع أسرهم للتوقيع على أوراق الزواج في حضور فرق موسيقية عازفة لمزيج من الألحان التقليدية والشعبية ، وارتدى العرائس والعرسان ملابس متماثلة الألوان وملابس تقليدية وبعض العرائس ارتدت الحجاب.

وعبرت عروسة تدعى هارتيننجيش عن فرحتها وقالت أردنا تجربة لا تنسى ونحن سعيدان أننا قررنا المشاركة في هذا اليوم ، وقال زوجها ريكي إنهما يشعران بالامتنان لإقامة الحفل الجماعي.

وقال حاكم جاكرتا للمتزوجين أن المدينة ستقيم هذا الحفل كل عام في ليلة رأس السنة وإدارة المدينة جمعت تبرعات لشراء هدايا لكل عريس وعروسة.