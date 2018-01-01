3 حالات تسترد خلالها المنشأة ضريبة القيمة المضافة المسددة

نايف السالم(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أنه يحق للمنشآت الخاضعة لضريبة القيمة المضافة استرداد قيمة الضريبة في 3 حالات،كما يحق لها استخدام هذا المبلغ المسترد لدفع الضريبة للفترات الضريبية المستقبلية.

وأكدت الهيئة أنه يحق للمنشأة استرداد الضريبة إذا دفعت أكثر مما تدين به، أو في حالة وجود رصيد دائن في حساب الضريبة الخاص بالمنشأة، كما يحق لها الاسترداد في حال كان إجمالي ضريبة القيمة المضافة التي تدين بها المنشأة سالبًا بسبب تجاوز قيمة ضريبة المدخلات لقيمة ضريبة المخرجات خلال فترة ضريبية معينة.

وأوضحت الهيئة أنه يحق للمنشأة خصم ضريبة المدخلات لكافة السلع والخدمات التي لم يُذكر على وجه التحديد أنها معفاة من ضريبة القيمة المضافة، كما يجوز خصم ضريبة المدخلات المدفوعة على التوريدات من دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك التوريدات الداخلية.

كما أشارت إلى أنه لا يجوز خصم ضريبة المدخلات على أي شكل من أشكال الخدمات الترفيهية أو الرياضية أو الثقافية، وخدمات تموين الأغذية والمشروبات في الفنادق والمطاعم والأماكن المشابهة، والمركبات المقيَّدة والخدمات ذات الصلة بها.