عارضة الأزياء ليزا سوبيرانو تتصدر قائمة أجمل وجه نسائي في العالم

مانيلا(صدى):

تصدرت عارضة الأزياء والممثلة الفلبينية، ليزا سوبيرانو، 19 عاماً، قائمة أجمل 100 وجه نسائي في العالم لعام 2017 .

وتضمنت القائمة التي نشرت من خلال مقطع فيديو نشرته الجهة المنظمة للمسابقة على يوتيوب وإنستجرام، أبرز نجمات هوليوود، وبوليوود، والعالم العربي، وآسيا. وكان لافتاً ورود اسم الفنانة السورية، نسرين طافش، بين الأسماء، لتحتل المركز الـ79 بين جميلات العالم، متقدمة على الإيطالية، مونيكا بيلوتشي، التي احتلت المركز 98.