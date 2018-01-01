” المسند ” يكشف عن توقعات الطقس لـ10 أيام قادمة

تركي السالم(صدى):

أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة الدكتور عبدالله المسند، أنه حتى 10 أيام قادمة لا تلوح في الأفق أي موجة قارسة البرودة، أو عاصفة ثلجية تؤثر على شمال السعودية.

وقال ” المسند ” عبر حسابه في ” تويتر ” اليوم: متوقع اليوم رياح شمالية غربية نشطة وباردة قد تثير بعض الغبار في الشمال، والشمال الغربي من السعودية. هذا والله أعلم.

وتابع: (عادة) تُعتبر العشر الأوائل من شهر يناير الأشد برودة، حيث يبلغ متوسط درجة الحرارة لمدينة الرياض في هذا الشهر 14 درجة مئوية حسب السجلات المناخية لمدينة الرياض خلال 35 سنة الماضية.

وقال ” المسند ” عن العام الجديد: بداية السنة الميلادية الجديدة 2018 وهي سنة بسيطة (365 يوماً) أي أن شهر فبراير 28 يوماً بدلاً من 29 يوماً.