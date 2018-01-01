الصحة : المشروبات الغازية تسبب السمنة والأمراض المزمنة

عادل الحربي(صدى):

يروج الكثير من الناس أن شرب المشروبات الغازية مع المأكولات الدسمة يساعد في هضمها، ولكن صحة الرياض وضحت حقيقة هذا الأمر قائلة:

” أن المشروبات الغازية لا تساعد على الهضم بل على العكس تحتوي على كميات عالية من السكر والأحماض وتزيد من احتمالية الإصابة بالسمنة والأمراض المزمنة .

يذكر أن المشروبات الغازية تتسبب في تسوس الأسنان لما يحتويه من الأحماض والسكريات، كما يتسبب أيضا في الإصابة بمرض السكري لأنها تعوق عمل البنكرياس في إفراز كمية إنسولين تكفي لحرق السكر بالجسم.