استجابة لشكوى مواطن.. ” الاتصالات ” تصلح أعمال حفر بشارع متضرر في الرياض

حمود العنزي(صدى):

استجابة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على وجه السرعة، مع شكوى مواطن حول أعمال حفر وتكسير في شارع بن معروف بحي الخليج في منطقة الرياض منذ أكثر من شهر.

ووجه المواطن الشكر للوزير والمسئولين الذين تجاوبوا على وجه السرعة مع شكواه، ناشرًا فيديو للشارع بعد إصلاحه، قائلًا ” نعجز عن شكركم وتفاعلكم، وأنتم مصدر فخرنا ” .

وأوضح أن الإصلاحات كانت على مدار يومي الأحد والاثنين ” 31/12 و1/1 2018 ” ، حيث تم الاستجابة إلى شكواه في اليوم التالي لها مباشرة.

وكان مواطن نشر على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، السبت، فيديو للشارع وهو يحتوي على أعمال حفر وتكسير ناتجة عن تركيب شبكات منذ أكثر من شهر ما يعرض حياة سكان الحي والأطفال إلى الخطر، قائلًا ” ألا يستطيع مقاول المشروع دفنها وإرجاعها كمان كانت؟ ” .