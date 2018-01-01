5 أسئلة تهمك يجيب عليها ” التواصل العدلي “

نايف السالم(صدى):

نشر حساب التواصل العدلي، على موقع ” تويتر ” ، أبرز خمس أسئلة وردت له خلال الأسبوع الماضي وإجاباتها.

وأوضح الحساب، في رده على سؤال : ” إذا تم السداد خلال الخمسية أيام المهلة من محكمة التنفيذ. هل يلزم مراجعة المحكمة؟، أنه إذا كان التنفيذ تم عبر نظام سداد فلا يلزم مراجعة المحكمة، وإذا كان التنفيذ خارج المحكمة فلابد من أن يصادق على ذلك طالب التنفيذ عبر الوزارة أو بمراجعته للمحكمة.

وتابعت أنه يمكن التنازل عن طلب تنفيذ بشكل إلكتروني، عن طريق أيقونة ” إنهاء طلب ” الموجودة داخل خدمة طلب التنفيذ الإلكتروني علر موقع الوزارة الإلكتروني.

كما أشارت إلى أن إيقاف الخدمات وتجميع الحساب الخدمات لكون بطاقة الهوية منتهية، لا يمكن رفعه، حتى بعد تجديدها، موضحة انه لا يلزم أخذ موعد لإفراغ صك أرض، أو لاستخراج وكالة.

ولفتت إلى أنه يمكن للموكل، توكيل زوجته وابنه معاً، دون اختيار واحد فقط منهم.