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تمويل سعودي عربي لإنشاء ” ملعب القرن ” للأهلي المصري

تمويل سعودي عربي لإنشاء ” ملعب القرن ” للأهلي المصري
نواف السالم(صدى):

كشف رئيس نادي الأهلي المصري محمود الخطيب، أمس الأحد أن النادي ينوي تشييد ملعبا جديدا سيكون من أفضل عشرة ملاعب على مستوى العالم.

وقال الخطيب : ” إن الملعب الجديد سيستوعب 60 ألف متفرج وبتمويل مصري وسعودي وإماراتي، دون أن يحدد موعدا لبدء تشييده أو مكانه ” .

ومن المقترح أن تقوم شركة ” بوبولوس ” بتنفيذ تصاميم المشروع الذي أطلق عليه الخطيب اسم ” مشروع القرن ” ، وسيشمل أكاديمية النادي، وصالة مخصصة للرماية، ومنطقة ترفيهية وتثقيفية، وفندقا، ومتحفين ‭‭‬‬‬للنادي وكؤوسه، ومتحف للتكنولوجيا ولتاريخ الرياضة العالمية، فضلا عن متجر خاص لمنتجات النادي الأهلي.

 


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2543 ] نشر منذ 4 ساعات

يستا هلون اكثر ابناء الكنا ة مصر العروبة والإسلام والله
اللهم احفظ سيدي ومولاي سلمان آل سعود المعظم
وفخامة الرئيس السيسي المعظم

[ عدد التعليقات: 2543 ] نشر منذ 4 ساعات

يستا هلون اكثر ابناء الكنا نه مصر العروبة والإسلام والله
اللهم احفظ سيدي ومولاي سلمان آل سعود المعظم
وفخامة الرئيس السيسي المعظم

[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 3 ساعات

العظمة لله وحده سبحانه

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