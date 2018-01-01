تمويل سعودي عربي لإنشاء ” ملعب القرن ” للأهلي المصري
كشف رئيس نادي الأهلي المصري محمود الخطيب، أمس الأحد أن النادي ينوي تشييد ملعبا جديدا سيكون من أفضل عشرة ملاعب على مستوى العالم.
وقال الخطيب : ” إن الملعب الجديد سيستوعب 60 ألف متفرج وبتمويل مصري وسعودي وإماراتي، دون أن يحدد موعدا لبدء تشييده أو مكانه ” .
ومن المقترح أن تقوم شركة ” بوبولوس ” بتنفيذ تصاميم المشروع الذي أطلق عليه الخطيب اسم ” مشروع القرن ” ، وسيشمل أكاديمية النادي، وصالة مخصصة للرماية، ومنطقة ترفيهية وتثقيفية، وفندقا، ومتحفين للنادي وكؤوسه، ومتحف للتكنولوجيا ولتاريخ الرياضة العالمية، فضلا عن متجر خاص لمنتجات النادي الأهلي.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 2543 ] نشر منذ 4 ساعات
يستا هلون اكثر ابناء الكنا ة مصر العروبة والإسلام والله
اللهم احفظ سيدي ومولاي سلمان آل سعود المعظم
وفخامة الرئيس السيسي المعظم
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 2543 ] نشر منذ 4 ساعات
يستا هلون اكثر ابناء الكنا نه مصر العروبة والإسلام والله
اللهم احفظ سيدي ومولاي سلمان آل سعود المعظم
وفخامة الرئيس السيسي المعظم
وطني حتى النخاع[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 4 ساعات
لا اله الا الله
adel[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 3 ساعات
العظمة لله وحده سبحانه