بعد تغريدته بمناسبة العام الجديد.. إمام مسجد يلقن تميم درسا قاسيا

طلال الضوي(صدى):

استنكر خطيب جامع الشيخ زايد الكبير الداعية الإماراتي وسيم يوسف، تهنئة أمير قطر تميم بن حمد بالعام الجديد لشعبه وتمنيه الخير للشعوب العربية في ظل دعمه للإرهاب المخرب لها.

وعلق ” يوسف ” على تغريدة ” تميم ” الذي دعى خلالها الله بأن يسوق الخير للمنطقة العربية، مؤكدًا أن هذا اللفظ ينتقص من قدر الله عز وجل، قائلًا ” أن يسوق الله معه الخير، من كتب لك التغريدة !!! دعاء فيه انتقاص من قدر الله سبحانه !! حسبي الله عليك يا عزمي بشارة “.

وكان ” تميم بن حمد ” كتب تغريدة على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا “نودع عامًا ثقيلًا على أمتنا ومنطقتنا.. ونستقبل عامًا جديدًا وكلي رجاء أن يسوق الله معه الخير لشعوبنا والاستقرار لبلداننا والسلام للعالم أجمع .. ولقطر وشعبها المزيد من الرفعة والمنعة والازدهار “.