بالفيديو.. إليسا ترفض التصوير مع مسنة ومتابعون ” مغرورة “

أماني الغامدي(صدى):

وصف متابعون عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، الفنانة اللبنانية إليسا بـ ” المغرورة والمتغطرسة ” ، لأمتناعها عن التصوير مع سيدة في حفلة رأس السنة بدبي بأسلوب قاسي.

وظهرت السيدة كانت تنتظر إليسا عند باب الممر إلى المسرح، وعند دخول إليسا حاولت المرأة التقاط صورة معها ، إلا أنها كانت على عجلة من أمرها وسريعة الخطوات .

وبدا من مقطع الفيديو أن السيدة التي صعدت معها الدرج كانت تتوسل إليها التقاط صورة وعند اقترابها منها أزاحت إليسا جسدها سريعاً إلى اليسار وسط حراسة مشددة من ” البودي جارد ” الذي دفع المسنة بأسلوب جاف، فعادت مستاءة حزينة تندب حظها وحركت يدها بطريقة تعبر عن سخطها.