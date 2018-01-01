بالفيديو.. إليسا ترفض التصوير مع مسنة ومتابعون ” مغرورة “
وصف متابعون عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، الفنانة اللبنانية إليسا بـ ” المغرورة والمتغطرسة ” ، لأمتناعها عن التصوير مع سيدة في حفلة رأس السنة بدبي بأسلوب قاسي.
وظهرت السيدة كانت تنتظر إليسا عند باب الممر إلى المسرح، وعند دخول إليسا حاولت المرأة التقاط صورة معها ، إلا أنها كانت على عجلة من أمرها وسريعة الخطوات .
وبدا من مقطع الفيديو أن السيدة التي صعدت معها الدرج كانت تتوسل إليها التقاط صورة وعند اقترابها منها أزاحت إليسا جسدها سريعاً إلى اليسار وسط حراسة مشددة من ” البودي جارد ” الذي دفع المسنة بأسلوب جاف، فعادت مستاءة حزينة تندب حظها وحركت يدها بطريقة تعبر عن سخطها.
ما بعرف ليش عّم يلوموا #اليسا انها رفضت تتصور ! الفيديو واضح انو مدير أعمالها والحارس الشخصي مستعجلين اليسا وعم يقودوها للوصول الى المسرح والمرأة عّم تعيق الأمر واللحظة غير مناسبة لإلتقاط الصور… وحتى اليسا عّم تتطلب التمهل pic.twitter.com/sXwSw5rFz2
— 📡 رادار تويتر 📡 (@Radar_tweets) December 31, 2017
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24798 ] نشر منذ 4 ساعات
وش تبين تتصورين معها ياعجوز المقرعين
قولي ياالله تحسن خاتمتنا🤔