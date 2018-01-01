فتح باب التقديم لوظائف جامعة الملك عبد العزيز غدا

فاطمة المالكي(صدى):

تستعد كلية السياحة بجامعة الملك عبد العزيز، غدًا لاستقبال، طلبات القبول في الـ7 وظائف ” معيد ” المتاحة لكلا من الجنسين، للعام الدراسي الجاري.

وتعد الأقسام المتاحة للتوظيف، هى السفر، والسياحة، وفن تكنولوجيا الطهي، وإدارة الفعاليات.

وتشترط الكلية، في المتقدمين للوظائف، أن يكون سعودي الجنسية، وحاصلًا على الدرجة الجامعية في ذات التخصص، من جامعة سعودية، أو أي جامعة أخرى معترف بها، وأن لا يقل تقديره عن جيد جدًا، وأن لا يتجاوز عمره عن 30 سنة، كما تشترط حصوله على درجة التوفل، أو أيلتس.

وحددت الكلية المدة الموضوعة للتقديم، حتى 15 من شهر جمادي الأول القادم، ويجرى التقديم عبر الموقع الإلكتروني للجامعة.