صور ” عهد التميمي ” تغزو شوارع أوروبا

القدس المحتلة(صدى):

تسببت صور الفتاة الفلسطينية عهد التميمي التي اعتقلتها إسرائيل قبل أسبوعين، على محطات الحافلات في عدد من عواصم أوروبا، في غضب تل- أبيب وجعلها تتحرك للمطالبة بإزالتها.

وتضمنت بعض الملصقات والصور مطالبات بالإفراج عن الفتاة عهد التميمي التي تعتزم إسرائيل محاكمتها بتهمة الدفاع عن نفسها ضد اثنين من العسكريين الإسرائيليين.

وكانت محكمة ” عوفر ” العسكرية الإسرائيلية، مددت مساء الخميس الماضي، اعتقال الفتاة عهد التميمي (16 عاماً) ووالدتها ناريمان من قرية النبي صالح شمال غرب مدينة رام الله 5 أيام.