أمير تبوك يوجه تعليم المنطقة باستمرار تأخير الدوام الشتوي

محمود البلوي(صدى):

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك إدارة تعليم تبوك باستمرار تأخير الدوام الشتوي في المدارس ورياض الأطفال بالمنطقة مع بداية الفصل الدراسي الثاني الأحد 4 / 5 / 1439هـ إلى الساعة 8.30 صباحا حتى الخميس الموافق 6 / 6 / 1439هـ وذلك نظرا لاستمرار الأحوال الجوية الباردة التي تشهدها المنطقة , ويشمل ذلك جميع مدارس منطقة تبوك ورياض الأطفال عدا المدارس داخل محافظات (ضباء والوجه وأملج).

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري أن توجيه سمو أمير منطقة تبوك باستمرار تأخير الدوام الشتوي تم تعميمه على جميع مدارس المنطقة , وستبدأ الحصة الأولى مباشرة عند الساعة 8.30 صباحاً وبدون اصطفاف صباحي , على ألا تتجاوز نهاية اليوم الدراسي 2.30 ظهرا مع مراعاة المرحلة والخطة الدراسية.

وأعرب العُمري عن شكره وتقديره وأسرة التعليم كافة في المنطقة للأمير فهد بن سلطان على حرصه الذي يأتي امتداداً لعنايته واهتمامه بأبنائه وبناته الطلاب والطالبات في المنطقة.