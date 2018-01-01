أسماء الفائزين بجائزة الملك عبد العزيز لمزايين الإبل

نايف السالم(صدى):

أعلنت اللجنة العليا لتحكيم جائزة الملك عبد العزيز لمزايين الإبل اليوم أسماء الفائزين في ” الفردي دق ” للوني الشعل والحمر.

وأوضحت اللجنة أن نتائج لون الشعل جاءت كما يلي:

الأول: نواف مناحي معيض العتيبي.

الثاني : مطلق صقر الفطيماني السهلي .

الثالث : سعود زيد سعود الغربي.

الرابع : سلطان كميخ السفراني العجمي.

الخامس : سعد علي عبد الله النصيب.

فيما جاءت نتائج لون الحمر كالتالي:

الأول : بندر فهاد جخدب السعدي.

الثاني : فيصل محيميد خصيوي العتيبي.

الثالث: محمد مسيفر مفلح الصواط.

الرابع : حمد محمد حمد آل منصور.

الخامس : فيصل شبيب دغيم المطيري.