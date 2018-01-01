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أسماء الفائزين بجائزة الملك عبد العزيز لمزايين الإبل

أسماء الفائزين بجائزة الملك عبد العزيز لمزايين الإبل
نايف السالم(صدى):

أعلنت اللجنة العليا لتحكيم جائزة الملك عبد العزيز لمزايين الإبل اليوم أسماء الفائزين في ” الفردي دق ” للوني الشعل والحمر.
وأوضحت اللجنة أن نتائج لون الشعل جاءت كما يلي:
الأول: نواف مناحي معيض العتيبي.
الثاني : مطلق صقر الفطيماني السهلي .
الثالث : سعود زيد سعود الغربي.
الرابع : سلطان كميخ السفراني العجمي.
الخامس : سعد علي عبد الله النصيب.
فيما جاءت نتائج لون الحمر كالتالي:
الأول : بندر فهاد جخدب السعدي.
الثاني : فيصل محيميد خصيوي العتيبي.
الثالث: محمد مسيفر مفلح الصواط.
الرابع : حمد محمد حمد آل منصور.
الخامس : فيصل شبيب دغيم المطيري.


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