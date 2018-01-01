حكام مباراة الهلال والفيصلي اليوم
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اسماء حكام مباراة الهلال والفيصلي المؤجلة ضمن مباريات الجولة الـ 10 من دوري المحترفين.
ويحكم المباراة الإسباني خافيير استرادا، ويساعده كلا من ميغيل مارتينيز و فرانسيسكوا جارسيا.
يذكر أن الهلال يلتقي الفيصلي في تمام الساعة 7.50 من مساء اليوم.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 2543 ] نشر منذ 4 ساعات
والعالمية صعبة قوية 😂😂😂😂😂😂😂
الظامي[ عدد التعليقات: 736 ] نشر منذ 4 ساعات
تخيل انك مع القيمه المضافه وغلاء الاسعار وتشجع النصر عزالله رحت فيها ههههههههههههه