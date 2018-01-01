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حكام مباراة الهلال والفيصلي اليوم

حكام مباراة الهلال والفيصلي اليوم
طلال الغامدي(صدى):

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اسماء حكام مباراة الهلال والفيصلي المؤجلة ضمن مباريات الجولة الـ 10 من دوري المحترفين.

ويحكم المباراة الإسباني خافيير استرادا، ويساعده كلا من ميغيل مارتينيز و فرانسيسكوا جارسيا.

يذكر أن الهلال يلتقي الفيصلي في تمام الساعة 7.50 من مساء اليوم.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2543 ] نشر منذ 4 ساعات

والعالمية صعبة قوية 😂😂😂😂😂😂😂

[ عدد التعليقات: 736 ] نشر منذ 4 ساعات

تخيل انك مع القيمه المضافه وغلاء الاسعار وتشجع النصر عزالله رحت فيها ههههههههههههه

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