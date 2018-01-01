إحصائية الحالات الإسعافية للربع الأول من العام الحالي بـ ” الحدود الشمالية “

خالد الضبيبي(صدى):

صرّح مساعد المدير العام للشؤون الإسعافية والمتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الحدود الشمالية مساعد غالي العنزي أن فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الحدود الشمالية ان إحصائية الحالات الإسعافية التي باشرتها الفرق الإسعافية في المنطقة خلال الربع الأول من العام الحالي ١٤٣٩هـ أسفرت عن ٩ حالات وفاة، و٣١٠ مصاب، فيما باشرت ٥٥٢ حالة مرضية وتقديم الخدمات الطبية الإسعافية لها .

وتم التعامل مع ٤٢٤ حالة بين المعالجة في اماكن تواجدها او رفضها للنقل او أسباب أخرى، بإجمالي بلغ ١٢٩٥ حالة إسعافية.