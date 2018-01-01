الجيش اليمني يحرر جبل القرن في لحج وخطا دوليا يربط الجوف بصعدة

فهمي محمد(صدى):

أعلنت قوات الجيش اليمني، تحرير موقع استراتيجي شمال محافظة لحج بعد أن شنت هجومًا نوعيًا على مواقع ميليشيا الحوثي على جبل القرن بمديرية طور الباحة.

ونقلا عن وكالة الأنباء اليمينة الرسمية، فإن قوات الجيش والمقاومة تمكنتا من تحرير الجبل وسط فرار للميليشيا الانقلابية.

ويعد جبل القرن موقعًا استراتيجيًا يشرف على عدة مناطق في طور الباحة، إضافة إلى كونه موقع سيطرة وتحكم في مسرح العمليات العسكرية والاتجاه العملياتي.

كما أعلنت قوات الجيش تحرير الخط الدولي الرابط منطقة اليتمة شمال شرق الجوف مع منطقة البقع شمال صعدة وبشكل كامل من قبضة ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وذكر مصدر عسكري نقلا عن وكالة “سبأ” أن قوات الجيش التحمت بعد وصولها اليتمة بقوات الجيش المرابطة في البقع ليصبح الخط الدولي من اليتمة حتى البقع مؤمن وبشكل كامل.

وأضاف المصدر أن قوات الجيش تواصل تقدمها باتجاه منطقة العقبة شمالي محافظة الجوف، وتأتي هذه التطورات بعد معارك ضارية خاضتها قوات الجيش اليمني مسنودة بمقاتلات قوات التحالف ، تكبدت خلالها ميليشيا الحوثي الانقلابية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

كما شنت أيضًا مقاتلات التحالف ثلاث غارات استهدفت مواقع وتجمعات لميليشيا الحوثي في منطقتي اللبة والهيجة غرب مديرية المصلوب بمحافظة الجوف.