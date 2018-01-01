إجراء 225 قسطرة قلبية بمركز القلب بحائل

علي العنزي(صدى):

أجرى مركز القلب بحائل 225 عملية قسطرة قلبية خلال الربع الأول من عام 1439هـ، حيث تم تجهيز المركز بأحدث الأنظمة والمعدات الطبية، واستقطاب عدد من الكفاءات الطبية لخدمة مرضى القلب بمنطقة حائل.

وفي نفس السياق أنهت الصحة في حائل مشروع تطوير غرفة القسطرة القلبية بمركز القلب لتقدم خدمات طبية متكاملة وعالية الجودة، ترتكز على مريض القلب والعناية به، وتقديم الخدمات الطبية بمفهومها الحديث، من خلال وضع معايير عالية المستوى، ولإنهاء تحويل المرضى لخارج المنطقة، حيث تساعد غرفة القسطرة المطورة في تقليل كمية الأشعة التي يتلقاها المريض والكادر الطبي بنسبة 50%، كما تحوي أجهزة الغرفة على جهاز تتبع الدعامات التي يتم تركيبها للمريض، ونظام مراقبة الوعاء الدموي أثناء عمليات زرع الصمام عن طريق القسطرة.

وتحوي أيضاً على نظام تكوين نموذج ثلاثي الأبعاد باستخدام صور الأشعة المقطعية المكتسبة مسبقاً للشرايين التاجية، ونظام تحليل البطين الأيمن وجهاز التحكم في الأشعة عن بعد.