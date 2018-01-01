بالأسماء.. أمر ملكي بترقية عدد من ضباط شرطة الجوف

سهو الهشال(صدى):

صدر الأمر الملكي الكريم بشأن ترقية عدد من الضباط إلى الرتب التي تلي رتبهم، حيث قلد سعادة مدير شرطة منطقة الجوف اللواء / قحاط بن محمد قحاط بمكتبه صباح اليوم الإثنين ضباط شرطة منطقة الجوف المترقين وهم:

١- ملازم أول/ محمد بن مصطفى السرحاني الى رتبة نقيب.

٢- ملازم أول / عمر بن بادي الشمري الى رتبة نقيب.

٣- ملازم أول / قائد بن عبدالله الحربي الى رتبة نقيب.

٤- ملازم أول / نايف بن سلطان المظهور الى رتبة نقيب.

٥- ملازم أول / فهد بن عبيد الحربي الى رتبة نقيب.

٦- ملازم أول / جهاد بن عبدالرحمن المحمدي الى رتبة نقيب.

٧- ملازم أول / مسلم بن موسى العنزي الى رتبة نقيب.

٨- ملازم أول / فهد بن عبيد الفيصل الى رتبة نقيب.

٩- ملازم أول / نواف بن عبدالمحسن بن عبيد الى رتبة نقيب.

١٠- ملازم أول / عبداللطيف بن علي السلمي الى رتبة نقيب.

وذلك بحضور مدير مركز شرطة السليمانية العقيد/ امين بن خلف الهذيل وقائد القوة الخاصة للطوارئ العقيد / سلطان بن عبدالله المالكي ومدير إدارة العلاقات العامة والاعلام المقدم / يزيد بن سعود النومس ومساعد قائد قوة الطوارئ الرائد/ بدر بن مدري الثقفي ومدير مكتب مدير الشرطة النقيب/ محسن بن ناصر العتيبي.

وقلد سعادة مدير شرطة محافظة طبرجل العميد / لافي بن عايد المزودي النقيب / مسلم بن موسى العنزي رتبته الجديدة.

وعبر الضباط المترقين عن بالغ شكرهم وامتنانهم للقيادة الرشيدة وأنها ستكون حافز لهم لبذل المزيد في سبيل خدمة الوطن.

