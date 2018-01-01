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بالأسماء.. أمر ملكي بترقية عدد من ضباط شرطة الجوف

بالأسماء.. أمر ملكي بترقية عدد من ضباط شرطة الجوف
سهو الهشال(صدى):

صدر الأمر الملكي الكريم بشأن ترقية عدد من الضباط إلى الرتب التي تلي رتبهم، حيث قلد سعادة مدير شرطة منطقة الجوف اللواء / قحاط بن محمد قحاط بمكتبه صباح اليوم الإثنين ضباط شرطة منطقة الجوف المترقين وهم:
١- ملازم أول/ محمد بن مصطفى السرحاني الى رتبة نقيب.
٢- ملازم أول / عمر بن بادي الشمري الى رتبة نقيب.
٣- ملازم أول / قائد بن عبدالله الحربي الى رتبة نقيب.
٤- ملازم أول / نايف بن سلطان المظهور الى رتبة نقيب.
٥- ملازم أول / فهد بن عبيد الحربي الى رتبة نقيب.
٦- ملازم أول / جهاد بن عبدالرحمن المحمدي الى رتبة نقيب.
٧- ملازم أول / مسلم بن موسى العنزي الى رتبة نقيب.
٨- ملازم أول / فهد بن عبيد الفيصل الى رتبة نقيب.
٩- ملازم أول / نواف بن عبدالمحسن بن عبيد الى رتبة نقيب.
١٠- ملازم أول / عبداللطيف بن علي السلمي الى رتبة نقيب.
وذلك بحضور مدير مركز شرطة السليمانية العقيد/ امين بن خلف الهذيل وقائد القوة الخاصة للطوارئ العقيد / سلطان بن عبدالله المالكي ومدير إدارة العلاقات العامة والاعلام المقدم / يزيد بن سعود النومس ومساعد قائد قوة الطوارئ الرائد/ بدر بن مدري الثقفي ومدير مكتب مدير الشرطة النقيب/ محسن بن ناصر العتيبي.
وقلد سعادة مدير شرطة محافظة طبرجل العميد / لافي بن عايد المزودي النقيب / مسلم بن موسى العنزي رتبته الجديدة.
وعبر الضباط المترقين عن بالغ شكرهم وامتنانهم للقيادة الرشيدة وأنها ستكون حافز لهم لبذل المزيد في سبيل خدمة الوطن.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2543 ] نشر منذ 4 ساعات

حفظ الله مولاي وسيدي سلمان آل سعود المعظم
وولي العهد سيدي الأمير محمد آل سعود المعظم

[ عدد التعليقات: 591 ] نشر منذ 4 ساعات

والافراد لهم الله

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