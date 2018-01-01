ارتفاع عدد قتلى المظاهرات الإيرانية.. وسيطرة الأحواز على مقرات الحرس الثوري

طهران(صدى):

أعلنت مصادر إيرانية، اليوم الاثنين، سيطرة المتظاهرين الإيرانيين على أحد مقرات الحرس الثوري في مدينة شاهين شهر بمحافظة أصفهان.

وأكدت المصادر أن المتظاهرين الأحواز قاموا بطرد قوات الحرس الثوري من هرمزغان وبندر عباس، ويمزقون صور المرشد الإيراني الأعلى علي خامئني مع تصاعد هتافات ” يسقط نظام الملالي “.

كما أشارت المصادر إلى ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات الإيرانية بعد مرور 6 أيايم على المظاهرات إلى 10 أشخاص.

يُذكر أن مدن إيران تشهد متظاهرات شعبية مطالبة بسقوط نظام الملالي، اعتراضًا على السياسات الحكومية والاقتصادية التي تنتهجها السلطات ونظام خامنئي.