استشاري قلب: الصيادلة يستغلون جهل المرضى ويخدعونهم لتصريف المكملات الغذائية
حذر الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب، اليوم الإثنين، من خدعة جديدة يمارسها الصيادلة لتصريف مكملات غذائية لديهم.
وقال “النمر” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” :” عند صرف الدواء المكتوب…يحاول ” بعض ” الصيادله تسويق وتصريف مكملات غذائيه معينه ” يدّعي ” انها تساعد الدواء الموصوف وتحمي من اعرضه الجانبيه!!مستغلا جهل بعض المرضى. الشاهد: لاتأخذ الا ماهو مكتوب من الطبيب…واذا عندك شك ارجع واسأل طبيبك “.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 2543 ] نشر منذ 4 ساعات
إذا ذهبت الأمانة
لنقل ع الدنيا السلام
ذولي وهم من يدعون انهم حمائم السلام
ولا يعمل هذا العمل الوقح إلا حمائم الشيطان والأجرام