استشاري قلب: الصيادلة يستغلون جهل المرضى ويخدعونهم لتصريف المكملات الغذائية

أماني الغامدي(صدى):

حذر الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب، اليوم الإثنين، من خدعة جديدة يمارسها الصيادلة لتصريف مكملات غذائية لديهم.

وقال “النمر” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” :” عند صرف الدواء المكتوب…يحاول ” بعض ” الصيادله تسويق وتصريف مكملات غذائيه معينه ” يدّعي ” انها تساعد الدواء الموصوف وتحمي من اعرضه الجانبيه!!مستغلا جهل بعض المرضى. الشاهد: لاتأخذ الا ماهو مكتوب من الطبيب…واذا عندك شك ارجع واسأل طبيبك “.