بالفيديو.. سرقة حقيبة مجوهرات ثقيلة باحترافية وفرار اللصوص
رصد مقطع فيديو متداول، عملية سرقة احترافية لحقيبة، بها مصوغات ذهبية من أحد العاملين بالصاغة، أثناء سيره بالشارع حاملًا للحقيبة، بمنطقة الأشرفية في العاصمة الأردنية عمان.
وكشفت كاميرة أحد المحال في الشارع، عملية السرقة، التي تمت باحتيال، أثناء سير العامل على رجليه ممسكًا بالحقيبة، ليأتي شاب خارجًا من نافذة سيارة، ويتدلي منها لسحب الحقيبة من يد العامل، ويلوذ بالفرار.
وأوضحت مصادر أمنية أن السيارة كانت تراقب الموظف لدقائق، وتمت السرقة باحترافية دون الإمساك باللصوص، ويبلغ قدر المصوغات الذهبية بـ 100 ألف دينار أردني، أي 530 ألف ريال، كما تبين أن السيارة المستخدمة مسروقة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40891 ] نشر منذ 4 ساعات
زعران حراميه ، يسرقون الكحل من العين ,,,
ابوباسم[ عدد التعليقات: 634 ] نشر منذ 4 ساعات
حيّرتني بزعران يابو محمد مدري الكحل اذا سرقوه ومسكوهم الدوريه كيف يرجونه للعين “
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1944 ] نشر منذ 3 ساعات
اللوم علية يتمخطر وسط الشارع