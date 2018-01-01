مدير الدفاع المدني بتبوك يقلد عددا من الضباط رتبهم الجديدة

محمود البلوي(صدى):

قلّد مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك اللواء فاضل بن مسفر الشمراني في مكتبه اليوم، عدداً من الضباط رتبهم الجديدة، وذلك بعد صدور الأمر السامي بالموافقة على ترقيتهم.

وهنأ اللواء الشمراني الضباط المترقين، وحثهم على مواصلة العمل والجد لخدمة الوطن .

فيما أعرب الضباط المترقون عن اعتزازهم بالثقة الملكية بترقيتهم، مؤكدين أن هذه الثقة دافع لهم لمواصلة خدمة الدين ثم المليك والوطن.