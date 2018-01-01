مدير الدفاع المدني بتبوك يقلد عددا من الضباط رتبهم الجديدة
قلّد مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك اللواء فاضل بن مسفر الشمراني في مكتبه اليوم، عدداً من الضباط رتبهم الجديدة، وذلك بعد صدور الأمر السامي بالموافقة على ترقيتهم.
وهنأ اللواء الشمراني الضباط المترقين، وحثهم على مواصلة العمل والجد لخدمة الوطن .
فيما أعرب الضباط المترقون عن اعتزازهم بالثقة الملكية بترقيتهم، مؤكدين أن هذه الثقة دافع لهم لمواصلة خدمة الدين ثم المليك والوطن.
سيف[ عدد التعليقات: 4819 ] نشر منذ 4 ساعات
اللهم وفق رجال امننا البواسل واحفظهم من كل شر .
الجنيي[ عدد التعليقات: 591 ] نشر منذ 4 ساعات
والافراد لاترقيات
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 2543 ] نشر منذ 4 ساعات
احمد الله ع الأمن والامان
شوف العالم الدنيا من حواليك تشعلل حروب وفتن وقلاقل ومصائب الله بها عليم
وفضائح من المتشددين الفجرة والروافض
وانت ترقية ترقيه 😂😂😂😂