بالصور.. زراعة أكثر من 450 ألف زهرة بمدينة الخبر

خالد الضبيبي(صدى):

أعلن رئيس بلدية محافظة الخبر، المهندس سلطان بن حامد الزايدي، عن زراعة أكثر من 450 ألف زهرة بالحدائق العامة والمتنزهات، وذلك باستخدام تصاميم مبتكرة تحاكي التطور الحضاري بالمدينة.

وأكد ” الزايدي ” ، أن البلدية تستخدم العديد من الأنواع والأصناف للتنويع والتجديد؛ حتى لا تعتاد عين المواطن والمقيم والزائر على نفس المزروعات طوال العام، مشيراً إلى تغيير أنواع الزهور وتصاميمها حسب الموسم الزراعي.

وأوضح مضي البلدية في زيادة اعداد الزهور سنوياً في المدينة، وفق الخطط الموضوعة من قبل إدارة الحدائق والتجميل لزيادة اعداد الزهور بالمدينة.