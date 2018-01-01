استكمالا للتغطية المرورية.. افتتاح مركز انطلاق دوريات أمن طريق غزلانة غدا

سعيد العجل(صدى):

يشهد غدًا الثلاثاء افتتاح مركز انطلاق دوريات أمن طريق غزلانة وذلك استكمالا للتغطية الأمنية والمرورية لطريق حائل / العلا.

ويأتي ذلك في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه قيادتنا الرشيدة لكل ما فيه مصلحة الوطن والمواطنين والمقيمين وتقديم افضل الخدمات الأمنية والمرورية والإنسانية للمسافرين ومرتادي الطرق .

وأنهت القوات الخاصة لأمن الطرق كافة الاستعدادات الإدارية والفنية للتغطية الأمنية والمرورية على امتداد الطريق لتستكمل التغطية الأمنية والمرورية على هذا الطريق حيث سبق تشغيل مركز انطلاق دوريات أمن طريق دليهان ومركز انطلاق دوريات أمن طريق اسبطر.

وتأتي أهمية هذا الطريق لكونه يربط منطقة حائل بالطريق الدولي لمملكة الأردن والطرق المؤدية للمحافظات التابعة لمنطقة المدينة المنورة مثل محافظة العلا التي يقصدها السياح من مختلف المناطق، وكذلك لما يشهد من كثافة مرورية، مما يسهم بإذن لله في تحقيق التواجد الأمني والضبط المروري للحد من الحوادث المرورية، وتقديم كافة الخدمات الأمنية والمرورية والإنسانية لمرتادي الطرق.