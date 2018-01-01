بالفيديو.. تظاهرات إيران تشتد والشعب يطالب بإسقاط النظام وصور الخميني تدهس بالنعال
اشتدت التظاهرات في عدة مدن إيرانية متفرقة اليوم الاثنين ، تخللتها أعمال عنف على الرغم من الدعوة إلى الهدوء التي وجهها الرئيس الإيراني حسن روحاني، حسبما أفادت وسائل إعلام إيرانية وشبكات التواصل الاجتماعي.
ففي العاصمة الإيرانية أطلقت الشرطة القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه لتفريق مجموعات من المتظاهرين الذين أطلقوا شعارات ضد الحكم في حي جامعة طهران، وسط مطالبات بإسقاط النظام.
كما اندلعت في مدن أخرى ولا سيما كرمنشاه (غرب) وشاهين شهر (قرب اصفهان)، وتاكستان (شمال)، وزنجان (شمال)، وايذج (جنوب غرب) تظاهرات محدودة وأظهرت فيديوهات نشرتها وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي تعرّض مبان عامة، ومراكز دينية، ومصارف ومراكز الباسيج (قوات شبه عسكرية مرتبطة بالحرس الثوري) لهجمات وأحيانًا عمليات إحراق، كما هاجم المتظاهرون سيارات تابعة للشرطة وأضرموا فيها النيران.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية تغطى أخبار الثورة، أن حشود المتظاهرين في العاصمة طهران، تتجه نحو بيت مرشد النظام الإيراني، على خامنئى، بينما تنتشر قوات الأمن والحرس الثوري بكثافة في الشوارع المؤدية لبيت المرشد، وردد المتظاهرون ” لا غزة ولا سوريا ولا لبنان، لن نضحي بأنفسنا إلا من أجل إيران ” و ” بدلا من السعي للحلول في سوريا، فلتسعوا من أجل الحلول لبلدنا”.
وتأتي التظاهرات الإيرانية احتجاجًا على التضخم والبطالة، حيث بدأت من مدينة مشهد (شمال غرب) وامتدت الى بقية أنحاء البلاد. وقطعت السلطات الإيرانية خدمة الإنترنت عن الهواتف النقالة لساعات عدة ليل السبت / الأحد، للحد من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي ولاسيما تطبيقي (تيليغرام) و(انستغرام) الواسعي الانتشار في إيران، من أجل الحؤول دون قيام تظاهرات جديدة.
وفي هذا السياق، دانت الولايات المتحدة الأمريكية بشدة اعتقال المتظاهرين الإيرانيين السلميين عقب الاحتجاجات ضد النظام والتي تدخل يومها الخامس على التوالي وتتسع في مختلف أنحاء البلاد.
مظاهرات إيران مستمرة .. والمتظاهرون ينددون بإسقاط النظام .
.#مظاهرات_إيران #إيران_تتحرر_من_الطغيان
. pic.twitter.com/5YO6rdtStU
— أخبار السعودية (@SaudiNews50) January 1, 2018
#فيديو ..
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.#الشعوب_في_إيران_تنتفض#إيرانيون يمزقون صور الخامنئي في اليوم الخامس من المظاهرات..
.#يحدث_الان_في_ايران
— جوال وطني – السعودية (@JawalWatani) January 1, 2018
سيف[ عدد التعليقات: 4819 ] نشر منذ 5 ساعات
انشاء الله هذه نهايه الروافض المجوس عليهم لعنه الله .
سيف[ عدد التعليقات: 4819 ] نشر منذ 5 ساعات
اللهم عجل بهلاك الروافض اجمعين
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 2543 ] نشر منذ 5 ساعات
قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير
ناقد ١١[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 5 ساعات
على الدول عامة دعم التظاهر وخاصة الدول العربية لإعادة إيران المسلمة وليست إيران الملالي إلى حضن العالم الإسلامي
الروقي[ عدد التعليقات: 244 ] نشر منذ 4 ساعات
اتمنى دعم متظاهرين ايران بالسلاح والعتاد من الدول العربيه ..
بالضبط كما تدعم ايران الشيعه في الدول العربية وتسوي مظاهرات او تقمع مظاهرات او تستولي على الحكم وكله من دعم ايران لهم …
لذلك نسوي بهم مثل مايسوون بنا
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 2543 ] نشر منذ 4 ساعات
والنعال اجلكم الله فيه قليل 😂😂😂😂😂😂😂
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40893 ] نشر منذ 4 ساعات
بوادر خير ,,
فرقاط[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 4 ساعات
إنها نهاية كهنة المجوس الروافض بإذن الله وبداية تحرير الأرض الإيرانية والعقل الإيراني من فكرهم وإعادتهما إلى حظيرة الإسلام.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24798 ] نشر منذ 4 ساعات
👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🤗
زائر[ عدد التعليقات: 1043 ] نشر منذ 4 ساعات
اللهم عليك بدولة الخميني الصفوي الطئفي بايران و احرقهم بالنيران ومن شايعهم .
💄أم محمد👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6304 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يجعل حيلهم بينهم ويرد كيدهم بنحورهم
رعد ***[ عدد التعليقات: 144 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم ابعد عن بلادنا وبلاد المسلمين مثل هذه المظاهرات واسباااااااااااااااااااااااااااااااااااابها
عباس احمد[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 42 دقيقة
يارب ثورة حتى النصر وان تسحق اتباع الخمينى وتريح العالم الاسلامى من شرهم يارب العالمين .
jamalco[ عدد التعليقات: 5777 ] نشر منذ 12 دقيقة
وخلاص خلصت حتوتك خامنني وزبانيتك لاحقينك ومن مسلكك تميم إبن موزه وقردوغان لاحقينك وبكذا خلصت الشعوب من شروركم ومزبلة التاريخ مئالكم غورو جتكم زيحه قبر يلمكم جميعكم ومواليكم غير مأسوف عليكم