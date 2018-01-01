مصرع 239 شخصا خلال عطلة العام الجديد في تايلاند

بانكوك(صدى):

أعلنت إدارة الوقاية من الكوارث، اليوم الاثنين، مصرع 239 شخصًا في جميع أنحاء تايلاند خلال الأربعة أيام الماضية.

وأكدت الإدارة أنه تم احتساب أعداد القتلى في الأربعة أيام الأولى من فترة المراقبة التي تستمر سبعة أيام تزامنًا مع عطلات العام الجديد، خلال الفترة من الـ28 وحتى 31 ديسمبر.

وأوضحت أن 65 شخصًا لقوا حتفهم يوم الأحد الماضي عشية رأس السنة، مشيره إلى أن نصف هذه الحوادث يرجع إلى القيادة تحت تأثير الكحول، و80% منها يرجع إلى الدراجات النارية حيث تعتبر الوسيلة الأكثر شعبية للتنقل في جنوب شرق آسيا.

يُذكر أن هذا الرقم يعتبر أقل مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث وصل الرقم إلى 280 قتيلاً.