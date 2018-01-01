اليوم .. انطلاق ” عام زايد ” بالإمارات

أبو ظبي(صدى):

قرر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، سابقا أن عام 2018 الميلادي سيحمل اسم ” عام زايد ” ؛ احتفالا بذكرى مرور 100 عام على ميلاد الشيخ زايد آل نهيان مؤسس دولة الإمارات.

ولد الشيخ زايد في 6 مايو لعام 1918، ولعب دورا بارزا في توحيد الدولة مع الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وتم تأسيس أول فيدرالية عربية حديثة في 2 ديسمبر 1971.

و كان للشيخ زايد دورا في إنشاء مجلس التعاون الخليجي، واستضافت أبو ظبي أول اجتماع قمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في 25 مايو عام 1981 .

يذكر أن الشيخ زايد آل نهيان توفي في 2 نوفمبر عام 2004.