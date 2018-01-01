فلكية جدة: وصول الكرة الأرضية لنقطة ” الحضيض ” بعد غد

نايف السالم(صدى):

أكد المهندس ماجد أبو زاهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة، وصول الكرة الأرضية إلى نقطة ” الحضيض ” أقرب نقطة إلى الشمس بعد غد الأربعاء، في عام ٢٠١٨.

وأعلن رئيس الفلكية، أن الكوكب سيكون على مسافة ١٤٧.٠٩٧.٢٣٣ كم من الشمس، وذلك في مطلع يناير وبالتزامن مع فصل الشتاء.

وأشار أنه على الرغم من أن قرب أو بعد الأرض عن الشمس ليس مسؤولا عن حدوث الفصول الأربعة، لكنه يؤثر على طول تلك الفصول، حيث يصبح فصل الشتاء أقصر الفصول، بينما يأتي فصل الصيف كأطول الفصول.