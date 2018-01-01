تنفيذ حكم القتل قصاصا بأحد الجناة في المنطقة الشرقية

خالد الضبيبي(صدى):

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً حول تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في المنطقة الشرقية، فيما يلي نصه :

قال الله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ) الآية.

وقال تعالى ( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) الآية.

أقدم / هاشم بن عدنان بن حسين الخضراوي – سعودي الجنسية – على قتل / علي ابن عبدالهادي بن محمد جبارة – سعودي الجنسية -، وذلك بإطلاق النار عليه من سلاح مسدس، مما أدى لوفاته إثر خلاف بينهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية بالدمام صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه و الحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / هاشم بن عدنان بن حسين الخضراوي – سعودي الجنسية – اليوم الأثنين الموافق 14 /4 / 1439هـ بمحافظة القطيف بالمنطقة الشرقية.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.