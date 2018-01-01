قبل مواجهة ” بيرنلي ” صلاح يصدم جماهير ليفربول

نواف السالم(صدى):

في صدمة لجماهير ليفربول، أعلن النادي عن غياب لاعبه المصري محمد صلاح عن الملاعب لمدة أسبوعين؛ على خلفية تعرضه للإصابة في مباراة ليستر سيتي.

وكان المدرب يورجن كلوب اضطر لتغير محمد صلاح بعد تعرضه لإصابة في الركبة في الدقيقة 83، بعد تألقه وتسجيله هدفين في شباك ليستر سيتي.

ولن يشارك ” صلاح ” في مباراة ليفربول اليوم أمام بيرنلي، بجانب عدم المشاركة في مباراة إيفرتون نظرًا لسفره لحضور حفل جائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2017.