” نجاحي سر شفائي ” مبادرة تطلقها إدارة الأمن والسلامة لمرضى السرطان

سعيد العجل(صدى):

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة الأمن والسلامة المدرسية مبادرة نجاحي سر شفائي مع مطلع أول أيام الاختبارات وذلك بهدف استمرار عملية التعليم للطالبات اللاتي يعانين من السرطان والأمراض المزمنة.

انطلقت المبادرة بتوجيه من المساعدة للشؤون التعليمية د. آمنة الغامدي، حيث جرى خلالها اختبار الطالبات المريضات بالسرطان بعد إعداد فريق من الأمن والسلامة بقيادة مساعدة إدارة الأمن والسلامة ناهية محارب العتيبي.

وأوضحت العتيبي بأن المبادرة جاءت لتمكين الطالبات المصابات بمرض السرطان من استكمال تعليمهن واختبارتهن وهن داخل المنزل، متابعة: استمرارية التعليم والاختبار لم تأت من فراغ، لأنه يعتبر حقا مكفولا لهن حرصت إدارة التعليم بمكة على إصدار قرارات تنظيمية أمنية منها التوجيه بتمكّن المريضة بالسرطان من تقديم الاختبارات في المنزل تسهيلا عليهن، مؤكدة بأن هذا الأمر قد عاد عليهن بالشكل الإيجابي على حالتهن النفسية والصحية، وقد تم اليوم اختبار طالبتين بالمنزل طالبة من المرحلة الثانوية و أخرى من المرحلة المتوسطة.