جولة تفتيشية لمتابعة توطين الذهب والتأنيث بخميس مشيط

أبها(صدى):

نفذ حسين بن حمد المري مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير، اليوم الاثنين، جولة لمتابعة التزام المنشآت التجارية بقرار توطين محلات الذهب والمجوهرات ، واستهدف قرار التأنيث بمحافظة خميس مشيط 50 محلا وتم ضبط مخالفتين.

وركزت الحملة على أسواق الجمعية بوسط المحافظة ومحلات العطور والأقمشة والمستلزمات النسائية ، وشارك في متابعة هذه الحملة مدير إدارة التفتيش معيض القحطاني وعدد ستة مفتشين.