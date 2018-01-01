جولة تفتيشية لمتابعة توطين الذهب والتأنيث بخميس مشيط
نفذ حسين بن حمد المري مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير، اليوم الاثنين، جولة لمتابعة التزام المنشآت التجارية بقرار توطين محلات الذهب والمجوهرات ، واستهدف قرار التأنيث بمحافظة خميس مشيط 50 محلا وتم ضبط مخالفتين.
وركزت الحملة على أسواق الجمعية بوسط المحافظة ومحلات العطور والأقمشة والمستلزمات النسائية ، وشارك في متابعة هذه الحملة مدير إدارة التفتيش معيض القحطاني وعدد ستة مفتشين.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7681 ] نشر منذ 4 ساعات
قواكم الله