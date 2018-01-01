إصابة 7 أشخاص بانفجار مزدوج جنوب غرب باكستان

إسلام آباد(صدى):

تعرض سبعة أشخاص بينهم رجال أمن لإصابات متفاوتة جراء انفجارين وقعا اليوم في مدينة تشمن بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأوضحت الشرطة الباكستانية أن الانفجار الأول وقع على أحد الطرق في مدينة تشمن، وعقبه الانفجار الثاني في نفس الموقع بعد وقت قصير عندما اجتمعت قوات الأمن في الموقع، مما أدى إلى إصابة سبعة أشخاص بينهم رجال وعدد من المارة.

وأضافت أن قوات الأمن قامت بجمع الأدلة من موقع الانفجارين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، ولم تعلن حتى الآن أي جهة المسؤولية.