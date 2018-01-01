إجراء 3 عمليات تثبيت فقرات لأول مرة بمستشفى الإمام الفيصل

عادل الحربي(صدى):

تمكن فريق طبي متخصص، بمستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل بالرياض، من إجراء ثلاث عمليات جراحية، عبارة عن تثبيت كسور للفقرات في العمود الفقري، لأول مرة من افتتاح المشفى.

أجريت الجراحات لثلاث مصابين في حوادث سير متفرقة على مدار أربعة أسابيع، وكان المصاب الأول يعاني من إصابة بالغة في الدماغ والفقرات القطنية والصدرية وضغط على الحبل الشوكي نتيجة كسور في فقرات العمود الفقري، و استغرقت عمليته 8 ساعات.

وكان المصاب الثاني يعاني من كسر في الفقرة القطنية الثالثة والرابعة وضغط حول الظفيرة العصبية من حادث سير، واستمرت عمليته خمس ساعات.

فيما كان المصاب الثالث عبارة عن كسر غير مستقر في الفقرة القطنية الثانية، وهو حالياً في فترة النقاهة بعد يومين من إجراء العملية ويتمتع بصحة جيدة ويستطيع المشي.