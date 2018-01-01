444 طالبة يلتحقن بمدرسة الملك سلمان الافتراضية بعسير

أبها(صدى):

ارتفع عدد الطالبات الملتحقات بمدرسة الملك سلمان الافتراضية التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير من 45 طالبة في عام 1436هــ إلى 444 طالبة من داخل المملكة وخارجها خلال العام الدراسي الجاري .

وتابع مدير عام التعليم في المنطقة جلوي آل كركمان أمس سير العمل في المدرسة والبرامج التي تقدمها، مطلعاً على آلية تقديم الدروس عن بعد وتنفيذ الاختبارات من خلال القاعات المتخصصة والخدمات المقدمة للمتعلمات باختلاف ظروفهن ومواقعهن، مؤكدا أن مدرسة الملك سلمان الافتراضية تُعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة .

من جهتها أوضحت قائدة المدرسة فاطمة العكاسي أن المدرسة تعنى بتقديم الخدمات التعليمية من دروس وبرامج اثرائية عن بعد لطالبات الحد الجنوبي والمرافقات للمبتعثين خارج المملكة وذوات الظروف الصحية وربات المنازل وسيدات المجتمع بإشراف نخبة من المعلمات المتخصصات .