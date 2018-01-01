بالصور.. 5 أسباب لشراء السيارات المستعملة بدلا من الجديدة

متابعات(صدى):

هناك العديد من الأسباب التي تجعلنا نفضل شراء سيارات جديدة، أولها لأنه ليس عليك القلق بشأن كفائتها أو تأمينها، كما أنه ليس عليك تدقيق النظر في البحث عن أي خدوشات أو أثار إستعمال سابقة، فأنت أول من سيضع بصمته عليها.

ومع ذلك فهناك العديد من الأسباب التي تجعل شرائك لسيارة مستعملة أفضل من أخرى جديدة كليا، وها هي 5 أسباب تدعم هذا الأمر.

1- إنخفاض السعر

أولى الأسباب التي قد تجعلك تتجه لسوق السيارات المستعملة هو السعر المنخفض للسيارة المستعملة عن نظيرتها الجديدة كليا، فعلى سبيل المثال لا الحصر، يمكنك شراء مرسيدس S65 AMG جديدة كليا بسعر 225,000$ (أي 844,000 ريال)، في حين سيقل ثمنها بمقدار 65,000$ (أي 244,000 ريال) إذا ما قمت بشرائها مستعملة بعدها بعام، وهكذا تباعا في الأعوام اللاحقة.

2– التخلص من مشاكل بداية الإستخدام

دائما ما تأتي السيارات الجديدة بمشاكل عند بداية استخدامها، فأيا كانت صانعة السيارات التي قامت ببناء تلك السيارة الجديدة، فهناك دائما مشكلة ما يضطر المالك الجديد التعامل معها، ولذلك فإن هذه المشاكل سيكون قد تم تصليحها أو التعامل معها بالفعل إذا ما قمت بشراء سيارة مستعملة.

3- مزيد من الإختيارات المتاحة

عند شرائك سيارة جديدة أنت تخضع لما يقدمه السوق من إختيارات محدودة، ولكن عند توجهك لشراء سيارة مستعملة ستتمكن من الإختيارما بين تشكيلة واسعة من السيارات، من ضمنها حتى تلك التي توقف صناعها عن بنائها.

4- التأمين

التأمين هو واحدة من أكبر المشكلات التي تواجهنا عند شراء سيارة جديدة، فقيمة التأمين تتوقف بشكل كبير على السيارة التي تقوم بشرائها، ولذلك فإن شراء سيارة مستعملة يخفض بكل تأكيد من قيمة تأمينك عليها مقابل تأمينك على سيارة مشابهه ولكن جديدة كليا.

5- ضمان السيارات المستعملة

كان شراء سيارة مستعملة في الماضي يعد أمرا متهورا للغاية، ذلك بسبب الجهل بحالة السيارة الحقيقية وما تخفيه من عيوب، إلا أنه الأن تقدم بعض الجهات ضمان للسيارات المستعملة قبل بيعها، الأمر الذي يضفى على عملية الشراء المزيد من المصداقية والضمان.