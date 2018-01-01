عائض القرني يناشد المتابعين ببث الأمل في 2018

نايف السالم(صدى):

ناشد الداعية الدكتور عائض القرني، المتابعين، ببث الأمل في النفوس وإطلاق الطمأنينة بين الناس في أوقات الأزمات.

وقال ” القرني ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” انشروا الأمل في النفوس، بثوا التفاؤل في الأرواح،أطلقوا الطمأنينة بين الناس في ساعات الأزمات،بشّروا عباد الله باليُسر بعد العُسر،والفَرَج بعد الكرب، لأن فَرَج الله قريب،وحبله واصل، وعليه توكلنا، وإليه أنبنا،وتذكروا دائماً قوله سبحانه: لا تقنطوا من رحمة الله ” .

وتابع ” القرني ” في تغريدة ثانية:” غدًا أجمل لأنك في معية الله، وحفظه، ورعايته، فلن يُضيّعك، ولن يهملك، ولن يغفل عن رزقك، فتفاءل، وأحسن الظن به، وتوكل عليه، ولا تنس وعده سبحانه: {وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} “.