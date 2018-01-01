معلومات جديدة عن هاتفين ” سامسونج ” الجديدين

سول(صدى):

نشر موقع ” أندرويد هيدلاين ” التكنولوجي، تسريبات جديدة أن الهاتفين جلاكسي إس 9 ” و ” جلاكسي إس 9 بلس ” التي تستعد ” سامسونج ” لإطلاقهما خلال شهر يناير الجاري، سيتم تجهيزهما بكاميرا مزدوجة جديدة أمامية وخلفية.

وكشف الموقع، أنه سيتم تزويد الكاميرات الأمامية بمستشعرات جديدة ستجعل تصوير لقطات السيلفي أسهل وأفضل بصورة كبيرة.

كما أعلن الموقع، أنه سيتم تطوير تقنية من ” الحافة إلى الحافة ” في شاشاته اللمسية، بحيث سيتم تقليص هامش الفراغ في أسفل الهاتف.

كما سيتم نقل مستشعر بصمة الأصابع في الهاتفين الجديدين إلى الجهة الخلفية من الجهاز أسفل الكاميرا الخلفية المزدوجة.