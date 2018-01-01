كاميرا طلاب ” جامعة الملك عبد العزيز ” ترصد مخالفات الحي

عادل الحربي(صدى):

استخدم طلاب جامعة الملك عبد العزيز، خاصية التصوير من هواتفهم الذكية؛ للإبلاغ عن المخالفات والعوائق في طرق وشوارع حى الجامعة.

وجاءت تلك الحملة ضمن برنامج ” الحي الآمن ” أحد برامج مبادرة ” الحي القدوة ” المشاركة في ملتقى مكة الثقافي حاملة لشعار ” كيف نكون قدوة ” .

وتمثلت المخالفات المرصودة من قبل الطلاب في الحفر، النظافة العامة، عدادات الكهرباء المكشوفة، الإنارة التالفة في طرق وشوارع حي الجامعة.

وأكد الدكتور عبد المنعم بن عبد السلام الحياني، عميد شؤون الطلاب، استمرار الحملة خلال الفترة المقبلة، وسيتم التواصل مع الجهات ذات الصلة لمتابعة البلاغات.

