بالفيديو.. انفجار مروع لقارب محمل بالألعاب النارية

كانبرا(صدى):

تعرضت العديد من الأسر إلى إخلاء الشاطئ في تيريجال بساوث ويلز ، للهلع والذعر ، عقب انفجار قارب محمل بالألعاب النارية وتناثر شرارتها في اتجاه الشاطئ معرضاً حياة الحشد والأطفال للخطر .

واستطاع شخص تسجيل لحظة الانفجار الضخم، ويمكن سماع صرخات الحشد وإجبارهم على إخلاء المكان.

ورغم أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات، فإنه تم استدعاء فريق الإطفاء لإخماد الحريق، ووصف شهود العيان الحادث بأنه فوضوي.