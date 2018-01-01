نورة شنار: 2017 أفضل عام في مملكتنا

نايف السالم(صدى):

أشادت الكاتبة الصحفية نورة شنار، اليوم الإثنين، بقرارات المملكة في عام 2017 بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد محمد بن سلمان حفظهما الله.

وأكدت ” شنار ” في تغريدة على حسابها الرسمي على ” تويتر ” أن 2017 أفضل عام في المملكة، قائله ” أنا أؤمن بالمعجزات وأؤمن بأن عام 2017 أعظم عام في مملكتنا، عامًا بعد عام وستشرق رؤية 2030 ونكون الأفضل مما كنّا عليه من أعوام ” .

وهنأت الشعب السعودي بالعام الجديد، متمنيه استمرار إشراق المملكة في العام الجديد.