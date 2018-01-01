نورة شنار: 2017 أفضل عام في مملكتنا
أشادت الكاتبة الصحفية نورة شنار، اليوم الإثنين، بقرارات المملكة في عام 2017 بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد محمد بن سلمان حفظهما الله.
وأكدت ” شنار ” في تغريدة على حسابها الرسمي على ” تويتر ” أن 2017 أفضل عام في المملكة، قائله ” أنا أؤمن بالمعجزات وأؤمن بأن عام 2017 أعظم عام في مملكتنا، عامًا بعد عام وستشرق رؤية 2030 ونكون الأفضل مما كنّا عليه من أعوام ” .
وهنأت الشعب السعودي بالعام الجديد، متمنيه استمرار إشراق المملكة في العام الجديد.
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