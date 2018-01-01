قوات الاحتلال تعتقل عددا من الفلسطينيين في محافظة طولكرم

القدس المحتلة(صدى):

شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين الفلسطينيين في مدينة طولكرم ومخيمها وبلدة زيتا بعد مداهمة منازلهم.

وأفاد مصدر أمني ومحلي في طولكرم، أن قوات الاحتلال اعتقلت 12 مواطنًا فلسطينيًا من مخيم طولكرم والحي الشرقي في مدينة طولكرم والحي الغربي للمدينة بالاضافة الى بلدة زيتا شمال طولكرم.

وكما اعتقلت شابًا فلسطينيًا من منزله ببلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، وتم اقتياده الى مركز توقيف وتحقيق في المدينة، حيث ذكرت مصادر فلسطينية وشهود عيان في القدس، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة العيسوية وداهمت العديد من منازل المواطنين الفلسطينيين واعتقلت الشاب إبراهيم البيتوني من منزله. وفي وقت سابق اقتحمت تلك القوات ليلة أمس، العيسوية وتصدى لها شبان البلدة بالحجارة والزجاجات الفارغة، واستمرت المواجهات حتى ساعة متأخرة من الليل على إثرها اعتقلت الشاب البيتوني.