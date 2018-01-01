رئيس بلدية ” تيماء ” يصدر أول قراراته بإنشاء 3 وحدات وعدة تكليفات

محمود البلوي(صدى):

بدأ رئيس بلدية محافظة تيماء سعيد بن خليل السعيد، العام الجديد بحزمة من القرارات الجديدة، لتصبح أول قرارات له منذ توليه رئاسة البلدية الشهر الماضي.

وأصدر ” السعيد ” تكليفات بإنشاء أقسام لخدمة وتنظيم العمل وسرعة الإنجاز، ووحدة للتخطيط العمراني، بالإضافة إلى وحدة المساحة بهدف تنظيم العمل.

كما أصدر قرارات بعدة تعيينات، حيث كلف المهندس ماجد بن خلف الدوشان مساعدًا لرئيس البلدية للشئون الفنية، وتكليف دغير بن جويعد العنزي مديرًا للشئون القانونية والخدمات المساندة، مع استمرار تكليف المهندس سعد بن فارس العيسى مساعدًا لرئيس البلدية.

كما كلف المهندس يوسف مفرح العنزي مديرًا لإدارة الخدمات العامة، والدكتور أنور العسكر مساعدًا لمدير إدارة الخدمات العامة، وفواز فضي العنزي مديرًا لإدارة العلاقات العامة والإعلام، ومشعل ندى العنزي رئيسًا لقسم المساحة، والمهندس مجد خالد الشمري رئيسًا لوحدة التخطيط العمراني وارتباطه بالشؤون الفنية.