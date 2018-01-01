بالصور.. محافظ جدة يتسلم التقرير الإحصائي السنوي لدوريات أمن المحافظة

نايف السالم(صدى):

تسلَم صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، محافظ جدة، صباح اليوم، التقرير الإحصائي السنوي لدوريات أمن المحافظة، من العيد بندر بن فهد الشريف مدير إدارة دوريات الأمن بالمحافظة.

وتضمن التقرير، عرض مفصل عن معرفة مؤشر الجرمة واتجاهاته والدراسات والخطط الأمنية والاحترازية المستقبلية؛ للحد من انتشار بعض الظواهر السلبية، وأيضاً عناصر الرصد والتحليل الرئيسية للنوع والمكان والزمان مقارنة بما قبله.

وأثنى سمو الأمير، على العقيد بندر الشريف وقائدي الوحدات الأمنية وزملائهم لتحليهم بروح الفريق الواحد وتعاملهم الإنساني مع المجتمع، وحفظهم للنظام ومنعهم للجريمة.

